Antigo agente revela insólita razão para Lewandowski rejeitar Inglaterra: «Chove demasiado...»

Em diferendo com Robert Lewandowski há alguns anos - a situação até levou à sua detenção em 2020, por alegadamente tentado chantagear o ex-cliente -, o empresário Cezary Kucharski deu esta quarta-feira uma entrevista à alemã Sport1 na qual revelou a justificação que o jogador do Bayern Munique lhe dava para nunca abrir a porta a uma mudança para a Premier League."Por que não Inglaterra? Sempre ouvi uma explicação infantil vinda do Robert sobre o facto de chover com tanta frequência em Inglaterra. Foi o que ele me disse", afirmou Kucharsky, o mesmo representante que aconselhou o polaco a deixar o Borussia Dortmund e rumar ao Bayern de Munique.Ainda assim, na ótica do agente, há outra razão para essa postura. "Mas creio que a verdadeira razão que o leva a não ir para Inglaterra foi por pensar que não podia ser tão eficaz como na Alemanha. Ele tinha muito medo disso", confessou.Mas ainda havia mais para contar. Como por exemplo a razão que levava Kucharsky a não conversar com o Paris SG... "Não me deixavam negociar com eles porque a mulher dele não queria ir para Paris. Talvez isso agora tenha mudado", finalizou, em alusão à possibilidade em aberto do polaco em rumar aos franceses.