Avião-ambulância para Müller viajar

Depois da conquista do Mundial de Clubes, no Qatar, a comitiva do Bayern voltou a Munique, mas sem Thomas Müller, retido em Doha. O avançado falhou a final com o Tigres devido a ter acusado positivo à Covid-19 e não viajou com os restantes jogadores, ficando à espera de que o clube alemão fretasse um avião-ambulância.





Salihamidzic, diretor desportivo do Bayern, também ficou no Qatar para organizar o regresso de Müller a casa, onde ficará de quarentena. Não é a única baixa para o confronto com o Arminia, na segunda-feira, uma vez que Gnabry “rompeu uma fibra muscular da coxa esquerda” frente ao Tigres.

Upamecano contratado

Salihamidzic confirmou ao ‘Bild’ que Upamecano será reforço do Bayern no verão. “Estamos muito contentes”, disse. O central de 22 anos deixará o RB Leipzig e assinará por cinco épocas, a troco de 42,5 milhões de euros, o valor da cláusula de rescisão. Ontem, ficou no banco, na vitória sobre o Augsburgo (2-1), a terceira seguida na liga. A equipa de Nagelsmann reduz para quatro pontos a desvantagem para o líder Bayern (menos um jogo).