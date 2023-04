Balneário do Bayern a ferro e fogo: Sadio Mané agrediu Leroy Sané após a derrota com o Man. City

A noite do Bayern Munique que já tinha acabado mal no relvado terminou ainda pior do que se esperava no balneário. De acordo com 'Bild', Sadio Mané agrediu Leroy Sané após a derrota com o Man. City, por 3-0, com soco na boca.Na origem do desentendimento esteve uma situação ocorrida aos 83 minutos. Sané preferiu fazer um passe curto em vez de lançar em profundidade para Mané, que de imediato não escondeu o desagrado pelo que se acabara de passar, como aliás foi visível na transmissão televisiva.Já no balneário, Sádio Mané criticou o companheiro de equipa pela forma como Sané reagiu no relvado e no meio da discussão acabou por lhe dar um murro.