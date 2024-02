Bayern antecipa chegada de Bryan Zaragoza

O Bayern Munique antecipou a integração do internacional espanhol Bryan Zaragoza no plantel principal, mas por empréstimo do Granada até ao final da temporada, informou esta quinta-feira o campeão alemão.

"Bryan Zaragoza transferiu-se do Granada CF para o FC Bayern com efeitos imediatos - inicialmente por empréstimo até ao final da temporada. Depois disso, entrará em vigor o acordo que os campeões alemães anunciaram anteriormente com o atacante de 23 anos em dezembro. Este contrato será válido até 30 de junho de 2029", pode ler-se no sítio oficial dos bávaros na Internet.

Em 06 de dezembro do ano passado, o atual segundo classificado da Bundesliga tinha anunciado a contratação, com a mudança a realizar-se apenas em junho próximo. Contudo, o internacional espanhol ruma já à Baviera, para "crescer num dos maiores clubes do mundo".

"Estou a mudar-me para o FC Bayern para crescer aqui num dos maiores clubes do mundo. Estou muito grato ao Granada pelos ótimos momentos que passámos juntos e por tudo o que o clube tornou possível para mim. Nunca esquecerei isso. Estou ansioso pelo que está por vir. O nosso objetivo é alto", manifestou Zaragoza, citado pelo clube.

No Bayern, o médio espanhol vai partilhar o balneário com o internacional luso Raphaël Guerreiro.