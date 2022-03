Bayern despede funcionário por comentários racistas sobre Gnabry e Choupo-Moting

O Bayern terá despedido, de acordo com o 'Bild', um funcionário que trabalhava há 10 anos no clube por declarações racistas dirigidas a dois jogadores do clube, Serge Gnabry e Choupo-Moting.Segundo a mesma fonte, o funcionário "encontrava-se com a filha nas instalações e, ao passar pelos atletas, exclamou: 'Destes não tragas para casa'". Várias pessoas terão assistido ao sucedido e denunciado a situação aos quadros superiores do clube, que agiram de imediato.Recorde-se que o Bayern já em 2020 tinha aberto um inquérito relativo a um caso de racismo nos escalões de formação , quando um dos treinadores do clube foi investigado por declarações homofóbicas.