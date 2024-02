Bayern em crise: Kimmich de cabeça perdida no fim do jogo e Tuchel com despedimento à vista

O Bayern Munique sofreu este domingo frente ao Bochum a segunda derrota consecutiva na Bundesliga e atrasou-se na luta pelo título, estando agora a 8 pontos do 1.º lugar, que pertence ao Bayer Leverkusen. O jogo ficou ainda marcado por duas interrupções por protestos dos adeptos (aos 21' e aos 54'), que não concordam com a entrada de investimento estrangeiro na Bundesliga e mandaram bolas de ténis para o relvado. No final do encontro, o clima foi tudo menos calmo entre os jogadores do Bayern, com algumas fontes a adiantarem que houve discussões acaloradas, nomeadamente entre Joshua Kimmich e o adjunto Zsolt Löw.Fabrizio Romano adianta que em cima da mesa pode estar o despedimento de Tuchel. A situação do clube e do treinador serão avaliadas numa reunião que poderá ter lugar ainda hoje.Frentre ao Bochum, os bávaros inauguraram o marcador aos 14 minutos, mas o Bochum, que contou com Gonçalo Paciência no banco de suplentes, conseguiu fazer a reviravolta com golos de Takuma Asano (38’) e Keven Schlotterbeck (44’) ainda na primeira parte. No segundo tempo, Kevin Stoger bisou e aumentou a vantagem da equipa da casa. O Bayern, a jogar com 10 após a expulsão de Upamecano (77’), ainda conseguiu reduzir a desvantagem por Harry Kane (87’) na reta final do encontro.