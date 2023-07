Bayern faz tudo por Kane: bávaros ponderam avançar com proposta a rondar os 100 milhões

Harry Kane é grande aposta do Bayern para o verão e, apesar da intransigência do Tottenham em vender o seu goleador, os bávaros continuam dispostos a subir a parada. Tanto na proposta aos londrinos... como no contrato a oferecer ao inglês de 30 anos.

O namoro começou logo no início do verão, mas esbarrou em duas propostas negadas pelos spurs - a primeira a rondar os 70 M€ e a segunda mais próxima dos 80 M€. Ainda assim, o 'Bild' avançou que a direção bávara está convencida de que Kane quer rumar a Munique - a mulher até foi apanhada a ver casas e escolas na cidade - e, por isso, está a preparar uma terceira oferta que se aproximará dos 100 M€ que, segundo a imprensa inglesa, o dono do Tottenham, Daniel Levy, exige. E não é tudo. Os campeões germânicos estarão ainda dispostos a acenar com um contrato de longa duração e com um salário a rondar os 18 M€ por época para o jogador que tem 280 golos marcados pelos spurs.