Bayern garante: «Contratação de Cristiano Ronaldo não faz parte da nossa filosofia»

O futuro de Cristiano Ronaldo segue em aberto após o internacional português ter comunicado ao Manchester United o desejo de abandonar Old Trafford. Jorge Mendes reuniu-se há duas semanas com os dirigentes do Bayern Munique e o nome de CR7 veio à baila, mas Oliver Kahn, CEO do Bayern, voltou a reforçar que não pretende um jogador de 37 anos, já que seria contra a visão do clube."Por muito que aprecie Cristiano Ronaldo como um dos melhores jogadores de sempre, uma transferência não fazia parte da nossa filosofia", sublinhou ao jornalista Frank Linkesch.