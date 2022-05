Bayern Munique anuncia contratação de Noussair Mazraoui

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O futebolista internacional marroquino Noussair Mazraoui, que estava em final de contrato com o Ajax, vai atuar no Bayern Munique, tendo assinado um contrato com o emblema bávaro até junho de 2026, anunciou esta terça-feira o campeão germânico.

O lateral direito de 24 anos chegou ao Ajax em 2013 e fez toda a sua formação e carreira no clube, tendo ajudado o emblema de Amesterdão a conquistar três campeonatos e duas Taças da Holanda.

Apesar de ter nascido em Leiderdorp, no sul dos Países Baixos, Mazraoui optou pela nacionalidade marroquina e tem 12 jogos e dois golos pela seleção africana.

Na última temporada, o lateral fez 35 jogos pela Ajax, tendo assinado cinco golos e quatro assistências.

Mazraoui chegou a ser apontado ao Manchester United, clube que na próxima época vai ser treinado por Erik ten Tag, ex-técnico do Ajax, mas afinal vai seguir carreira na Bundesliga e Bayern Munique, emblema que conquistou o 10.º título consecutivo na Alemanha.