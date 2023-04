Bayern Munique aplica multa pesada a Sadio Mané

Para lá da punição desportiva, com a sua ausência na lista de convocados para o jogo deste fim de semana diante do Hoffenheim, Sadio Mané vai sentir (e bem!) na carteira o ato de indisciplina que protagonizou após o encontro com o Manchester City. De acordo com o 'Bild', o internacional senegalês será multado em 500 mil euros pela agressão ao colega de equipa Leroy Sané, naquela que é já uma das multas mais pesadas aplicadas a um futebolista.Ainda assim, a verdade é que esta punição pesadíssima representa cerca de 30% do salário mensal do avançado senegalês de 31 anos, que tem um contrato com o Bayern Munique até 2025 que lhe garante um vencimento por mês de 1,65 milhões de euros (19,8 milhões de euros por cada temporada).Note-se que Thomas Tuchel já deu o assunto como encerrado, ainda que tenha considerado a situação como um "incidente flagrante", que era "importante esclarecer antes de iniciarmos a próxima sessão de treino".