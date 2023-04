Bayern Munique assina guia de marcha de Sadio Mané

O casamento entre Sadio Mané e o Bayern vai de mal a pior ao ponto de se antecipar o divórcio para o final da temporada. Depois de ser afastado da equipa e sancionado com uma multa de 500 mil euros, após agredir o colega Leroy Sané na sequência da derrota frente ao Manchester City, o internacional senegalês prepara-se para deixar o clube no verão.

De acordo com alguma imprensa alemã, este episódio de violência foi a gota de água para os responsáveis dos bávaros assinarem a guia de marcha e quererem vender Mané. A direção do clube considera ainda que a chegada do avançado no início da época, proveniente do Liverpool por pouco mais de 30 milhões, foi um erro de casting, na medida em que Mané parece apenas o "irmão gémeo" do futebolista que brilhou durante seis temporadas com a camisola dos reds. O próprio Thomas Tuchel, que recentemente substituiu Julian Nagelsmann no comando técnico da equipa, também não parece contar com o dianteiro africano. A juntar a tudo isto, a sua relação com os restantes colegas também não será a melhor. Assim sendo, o Bayern, conhecido pelo seu modelo de disciplina e organização, não tem outra alternativa que não despachá-lo. Mané participou em 32 jogos pelos bávaros, tendo feito 11 golos e duas assistências.