Bayern Munique ataca João Palhinha e Sporting 'espreita' encaixe

João Palhinha poderá ser um dos grandes negócios da reta final do mercado de verão. Segundo o 'Bild', o Bayern Munique está interessado no médio do Fulham e Thomas Tüchel vê no internacional português um elemento com as características ideais para a posição '6', a lembrar os tempos de Javi Martínez na Baviera. A imprensa inglesa adianta que o clube orientado por Marco Silva já definiu o preço a partir do qual aceita vender: 70 milhões de euros.Palhinha é um dos principais elementos da equipa às ordens de Marco Silva e tem-se afirmado como um dos melhores médios-defensivos da Premier League. Contratado em julho do ano passado ao Sporting por 20 milhões de euros, mais 2 M€ por objetivos ( a SAD leonina encaixou entretanto 1 M€ desse valor adicional, pelo facto de o Fulham ter garantido a permanência em 2022/23), o centro-campista marcou ao Arsenal na última jornada e está avaliado em 40 M€.Quem pode lucrar com um possível negócio é o Sporting. Aquando da transferência de Palhinha para Craven Cottage, os leões ficaram com direito a 10% da mais-valia numa futura transferência. Ora, a confirmar-se um acordo a rondar os 70 M€, a SAD verde e branca teria uma fatia de 4,9 M€ (10% da mais-valia de 49 M€ que o Fulham obteria, que resulta da subtração dos 70 M€ por 21 M€). E há ainda a ter em consideração a verba do mecanismo de solidariedade da FIFA, através da qual o Sporting ficaria com 1,75 M€, referentes a seis temporadas em que Palhinha pertenceu ao emblema de Alvalade.