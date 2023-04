Bayern Munique confirma Anthony Barry na equipa técnica de Thomas Tuchel

O Bayern Munique confirmou esta sexta-feira a inclusão de Anthony Barry na equipa técnica de Thomas Tuchel. O inglês de 26 anos, adjunto de Roberto Martínez na Seleção Nacional, deixa o Chelsea a troco de uma indemnização de um milhão de euros e junta-se aos bávaros para voltar a trabalhar junto de Thomas Tuchel, com o qual esteve aquando da passagem do alemão pelos londrinos."Estou satisfeito por termos conseguido recrutar o Anthony Barry. Vai completar a nossa equipa técnica e é uma adição perfeita para o Bayern pela sua paixão e qualidade", disse Hasan Salihamidzic, diretor dos bávaros, em comunicado.Barry trabalhará juntamente com Zsolt Löw e Arno Michels, dois homens que conhece dessa equipa técnica no Chelsea, mas também com os 'residentes' Michael Rechner e Holger Broich.