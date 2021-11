Bayern Munique corta salário a cinco

O Bayern decidiu cortar nos salários de jogadores que recusaram imunizar-se contra a Covid-19. De acordo com o jornal alemão ‘Bild’, são cinco os jogadores afetados por esta medida. Joshua Kimmich, que já cumpria isolamento por ter estado em contato com duas pessoas infetadas, assim como Gnabry, Musiala, Choupo-Moting e Cuisance, que foram colocados em quarentena pelo mesmo motivo. Esse corte salarial é aplicado aos não vacinados durante períodos de isolamento. Desta forma, os cinco falham o jogo de amanhã com o Dínamo Kiev, do grupo do Benfica na Champions.