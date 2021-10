Bayern Munique em "choque": «Nunca vi um falhanço coletivo como este»

A palavra humilhação ecoou na imprensa internacional após o adeus do Bayern Munique à Taça da Alemanha, com uma goleada por 5-0 perante o Borussia M'Gladbach, e no seio do Bayern Munique o sentimento é o mesmo. De Hasan Salihamidzic a Thomas Müller, poucos têm palavras certas para analisar o jogo, ainda que ambos concordem numa coisa: foi um dia para esquecer, um bloqueio completo.





"Estou absolutamente chocado. Não estivemos em campo, simplesmente. Eles foram mais fortes do que nós em todas as ocasiões. Foi um apagão completo. É inexplicável. Sabemos o quão difícil é sempre com o Gladbach, falámos disso antes, mas é tudo difícil de explicar, tenho de ser honesto", disse o diretor desportivo Hasan Salihamidzic, à ARD.Salihamidzic desvalorizou ainda a influência que a ausência de Julian Nagelsmann teve neste desfecho. "Claro que preferíamos ter o treinador aqui, mas esta derrota tem pouco a ver com o Dino [Toppmöller], mas sim com o facto de não termos estado lá para os duelos... Tudo o que podia ter corrido mal, correu. O treinador tem pouca culpa hoje."Quanto a Müller, assume que esta noite viveu algo inédito. "Nunca tinha vivido uma situação assim. Nunca vi um falhanço coletivo como este num jogo importante. Não conseguimos encontrar aquele ponto de revolta... Se tirarmos o Manu [Neuer], foi uma atuação catastrófica de todos e temos de resolver isto. Podem perguntar sobre tudo hoje e estarão sempre certos", disse o avançado de 32 anos.Já Dino Toppmöller, que foi o treinador da equipa na ausência de Julian Nagelsmann, explicou a opção tomada de não mexer na equipa ao intervalo, pese embora a desvantagem de 0-3. "Não tinha a ver com uma questão de sistema. Tivemos simplesmente um dia negro. Nos próximos dois ou três dias temos de aguentar a malícia e o ridículo", disse.