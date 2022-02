Bayern Munique ilumina Allianz Arena com as cores da bandeira da Ucrânia

Allianz Arena in Farben der Ukraine: Der FC Bayern unterstützt die Stadt München bei ihren Zeichen für Frieden und Solidarität mit der Ukraine sowie der Partnerstadt Kiew. — FC Bayern München (@FCBayern) February 25, 2022

O Bayern Munique decidiu homenagear a Ucrânia esta sexta-feira ao iluminar a Allianz Arena com as cores da bandeira do país de leste, que está a ser alvo de invasões por parte das tropas russas."O Bayern apoia a cidade de Munique com sinais de paz e solidariedade com a Ucrânia e a cidade gémea de Kiev. A perfeitura de Munique é sinalizada com as bandeiras da Europa, Ucrânia pela Paz e, como a Torre Olímpica, brilha com as cores da Ucrânia. Nesta sexta-feira à noite, a Allianz Arena será iluminada com as cores da bandeira ucraniana entre as 18 e as 23 horas", pode ler-se na nota publicada nas redes sociais pelos bávaros a acompanhar a foto do estádio.