Bayern Munique não desistiu de Palhinha: «Continua no nosso radar»

Apesar do falhanço na tentativa de contratação no último dia de mercado de verão, o Bayern Munique não perdeu João Palhinha de vista e há a possibilidade de voltar a uma investida junto do Fulham na próxima janela de transferências. A revelação foi feita por Christoph Freund, diretor desportivo do conjunto bávaro, em entrevista ao Bild."Claro que continua no nosso radar. O clube trabalhou imenso no verão para conseguir o Palhinha. Estive envolvido na fase final, foi um dia estranho. Não podemos dizer o que vai acontecer, estamos a explorar o mercado no global", assumiu Freund.Lembre-se que João Palhinha esteve em Munique no último dia de mercado de verão com tudo praticamente fechado, mas uma mudança de planos do Fulham - por não ter reforço contratado para cobrir a sua saída - levou à queda do negócio. Posteriormente, o português acabaria mesmo por renovar contrato até 2028.