Bayern Munique não gostou da brincadeira de Neuer e agora tem de procurar um novo guarda-redes

Manuel Neuer foi esquiar depois do adeus da seleção da Alemanha ao Mundial e partiu uma perna, o que o vai forçar a falhar o resto da temporada. Na Alemanha dizem que o guarda-redes foi imprudente e o Bayern Munique vai ter de ir ao mercado em janeiro, para reforçar a baliza.O jogador, de 36 anos, sofreu uma fratura na perna direita e teve de ser operado. Segundo conta a imprensa do país, Neuer foi praticar esqui de fundo, mesmo com os avisos de que a neve tinha apenas 11 centímetros e que não cobria totalmente as pedras do percurso.O Bayern tem agora de procurar um novo guarda-redes e já dizem que um dos objetivos é o titular da seleção da Croácia, Dominik Livakovic, que veste as cores do Dínamo Zagreb, e que foi o grande obreiro da qualificação da sua seleção para as meias-finais do Mundial.