Bayern Munique oficializa contratação de Kim Min-jae

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O sul-coreano Kim Min-jae vai jogar nos alemães do Bayern Munique nas próximas cinco temporadas, até 2028, após ter representado os italianos do Nápoles na última época, anunciaram os dois clubes, em comunicado.

"O FC Bayern contratou Kim Min-jae (26 anos). O defesa sul-coreano vem do SSC Napoli e assinou com os campeões alemães até 30 de junho de 2028. Ele vai envergar a camisola número 3", assinalou o emblema bávaro, no sítio oficial.

Depois de ter sido um dos pilares do conjunto napolitano, que se sagrou campeão transalpino após 33 anos, o central asiático confessou que poder jogar pelo Bayern é "um sonho e significa um novo começo".

"O FC Bayern é o sonho para um jogador de futebol. Estou realmente ansioso por tudo o que me espera em Munique. Para mim, significa um novo começo e vou continuar a desenvolver-me aqui. Nas conversas com o clube, ficou claro para mim desde o início o quão grande era o interesse em mim. O meu primeiro objetivo é fazer muitos jogos. Além disso, quero ganhar o máximo de títulos possível", manifestou o internacional sul-coreano, citado na página do campeão germânico.

Apesar de ambos os clubes não terem divulgado os valores envolvidos no negócio, as imprensas alemã e transalpina indicam que o Bayern desembolsou cerca de 50 milhões de euros, o valor da cláusula de rescisão do central.

Pelo Nápoles, Kim Min-jae realizou um total de 45 partidas oficiais, anotando dois golos e outras tantas assistências.