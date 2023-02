Bayern Munique pondera aplicar multa histórica a Neuer

Uma semana após as críticas de Neuer à demissão de Toni Tapalovic do cargo de treinador de guarda-redes do Bayern Munique, o internacional alemão falou com o treinador Julian Nagelsmann para resolver a situação e colocar fim à 'guerra' que gerou no clube, segundo dá conta o 'Bild'. Ainda assim, o guardião poderá não se livrar de uma multa por parte do emblema germânico.De acordo com a mesma fonte, o Bayern Munique está a ponderar aplicar uma multa de um salário a Neuer, o que equivale a 1,6 milhões de euros. Algo nunca antes visto.Recorde-se que o guarda-redes, de 36 anos, se encontra a recuperar de uma grave lesão numa perna, a qual foi contraída em dezembro último enquanto praticava esqui.