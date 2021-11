Bayern Munique pressiona Kimmich: jogador vai sofrer corte salarial se não for vacinado

O Bayern Munique está a aumentar a pressão sobre Joshua Kimmich e, segundo o 'Bild', vai fazer um corte no salário do jogador caso este não se vacine contra a Covid-19.De acordo com a mesma fonte, o emblema da Baviera vai por em prática uma nova lei aprovada na Alemanha, a qual possibilita a redução salarial ao trabalhador caso este tenha de ser isolado por não ter sido imunizado. É o que sucede com o internacional alemão que, depois de ter estado em quarentena na semana passada devido ao teste positivo apresentado por Niklas Süle, teve de voltar ao isolamento na quinta-feira passada, após ter estado em contacto com outra pessoa infetada.De recordar que o médio, de 26 anos, não é, ainda assim, o único jogador do atual campeão alemão que ainda não recebeu qualquer dose da vacina contra a Covid-19, já que também Serge Gnabry, Jamal Musiala, Michael Cuisance e Choupo-Moting não quiseram ser vacinados, segundo o referido jornal alemão.