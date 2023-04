Bayern pondera suspender Sadio Mané: reunião de emergência para tomar decisão sobre murro a Sané

A pesada derrota por 3-0 na visita ao Man. City para a Liga dos Campeões fez estalar o verniz no balneário do Bayern, com Sadio Mané a agredir Leroy Sané com um soco já no balneário. Perante este episódio, o clube alemão pondera suspender Mané, de acordo com a Sky.Oliver Kahn e o diretor deportivo Hasan Salihamidzic reuniram-se na tarde de quarta-feira e analisaram as possíveis consequências de ato de indisciplina. Os dois jogadores foram chamados e Mané terá pedido desculpa. Para esta quinta-feira está prevista nova reunião sobre este caso.Esta quinta-feira o treino terá decorrido com toda a normalidade, tendo sido vistos os dois jogadores juntos.Na origem do desentendimento esteve uma situação ocorrida aos 83 minutos. Sané preferiu fazer um passe curto em vez de lançar em profundidade para Mané, que de imediato não escondeu o desagrado pelo que se acabara de passar, como aliás foi visível na transmissão televisiva. Já no balneário, Sádio Mané criticou o companheiro de equipa pela forma como Sané reagiu no relvado e no meio da discussão acabou por lhe dar um murro. A dupla teve que ser separada para impedir um escalar ainda mais significativo da tensão.Não é a primeira vez que Sadio Mané, chegado à Baviera no verão proveniente do Liverpool, é notícia pelos piores motivos. No final de março, a imprensa alemã deu conta de uma discussão acesa entre o atacante senegalês e Julian Nagelsmann, à data treinador dos bávaros, a qual terá mesmo estado entre os motivos que levaram à demissão do jovem técnico.