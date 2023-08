Bayern responde ao empresário de Mané: «As acusações de racismo são infundadas»

O Bayern Munique refutou este domingo as acusações feitas por Bacary Cissé, empresário de Sadio Mané, em declarações à radio francesa 'RMC Sport', afirmando que a saída do senegalês surgiu como resultado de objetivos que "não foram alcançados" aquando da contratação do ex-Liverpool."Terminámos o contrato com Sadio Mané por mútuo acordo. As acusações de racismo, mais uma vez feitas pelo empresário de Sadio, são infundadas e têm-no sido desde o início. O nosso treinador Thomas Tüchel também nunca disse ao Sadio que não poderia utilizá-lo. O Bayern gostava de Sadio Mané como homem, mas também como jogador. Infelizmente, os objetivos a que nos propusemos aquando da sua contratação não foram alcançados. São coisas que acontecem no futebol. Desejamos a Sadio Mané as maiores felicidades e o maior sucesso no seu novo clube", pode ler-se no comunicado divulgado pelo clube alemão.Hoje, o empresário de Sadio Mané, agora companheiro de Cristiano Ronaldo no Al Nassr, afirmou que os alemães não aceitavam o facto de um jogador africano ser o mais bem pago naquele campeonato. "Não foi uma decisão desportiva [vender Sadio]. O salário dele preocupava os dirigentes alemães. Não percebiam como é que um africano chegava à Alemanha e era o jogador mais bem pago, à frente de toda a gente, queriam ver-se livre dele. Eles nunca ligaram aos seus representantes. Nunca falaram com ele pessoalmente para o informar que não o queriam no clube. Enviaram Thomas Tuchel para lhe dizer que seria a última opção para o ataque. Mané não é a estrela que é hoje graças ao Bayern, mas sim devido ao que fez ao serviço do Liverpool. Estavam a pagar a um africano muito dinheiro (19,8 milhões de euros) e isso deixava-os incomodados", atirou.