Bayern volta a levar 'nega' por Harry Kane

Três propostas, três respostas negativas por parte do Tottenham. Têm sido assim os últimos meses para os responsáveis do Bayern Munique, muito interessados na contratação do avançado internacional inglês Harry Kane. Após uma primeira proposta de 70 milhões, ainda feita em junho, os bávaros voltaram à carga com uma mala com 80 milhões de euros no início deste mês. E voltaram a receber um ‘não’ como resposta. Ontem foi a vez de uma terceira investida, alegadamente no valor de 100 milhões de euros. Daniel Levy, presidente dos spurs, continua intransigente e quer mais por Kane. Em Inglaterra fala-se de uma quarta e derradeira proposta, a acontecer nos próximos dias, e que poderá chegar aos 130 milhões, valor considerado justo pelo líder do Tottenham.

Enquanto não contrata Kane, o Bayern continua a preparar a próxima época e bateu o Monaco por 4-2. Laimer, Musiala, Gnabry e Sané fizeram os golos da turma alemã. Minamino e Ben Yedder apontaram os golos da formação francesa. Este foi o último jogo do Bayern na pré-época. Sábado é dia de defrontar o RB Leizpzig na Supertaça.