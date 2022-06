'Bild' afasta jornalista de cobrir Bayern Munique devido a relação amorosa com... Julian Nagelsmann

Julian Nagelsmann, técnico do Bayern, deixou a esposa para viver um relacionamento com uma repórter que cobria as reportagens sobre o próprio Bayern para o jornal Bild.



Nos últimos dois anos, a jornalista Lena Wurzenberger era uma das repórteres encarregues de cobrir a atualidade do Bayern Munique. Estava presente em treinos, conferências de imprensa, fazia entrevistas a jogadores (recentemente até falou com Sadio Mané em exclusivo) e marcava presença noutros eventos, mas a partir de agora isso vai deixar de acontecer... Tudo porque, soube-se esta semana, a jornalista mantém uma relação amorosa com Julian Nagelsmann... o técnico dos bávaros.Os dois foram vistos recentemente a trocar gestos de amor num iate luxuoso na costa de Ibiza, algo que acabou por denunciar a situação e levar o 'Bild', um dos mais importantes diários alemães, a tomar a decisão de a afastar com efeitos imediatos da cobertura do clube da Baviera. Segundo os relatos da imprensa alemã, Nagelsmann tencionava manter a relação em secretismo, de forma a não prejudicar a carreira da sua cara-metade.Esta notícia surge poucas semanas depois do próprio Nagelsmann ter terminado uma relação de 15 anos com a sua agora ex-esposa Verena, com a qual tem dois filhos.