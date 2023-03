'Bild' avança com os nomes de seis jogadores que 'fizeram a cama' a Nagelsmann

O despedimento de Julian Nagelsmann continua a dar que falar na Alemanha e até o relacionamento do treinador com uma jornalista do 'Bild' chegou a ser apontado como uma das razões que terá levado os dirigentes do Bayern Munique a tomar esta decisão. Mas agora, precisamente o 'Bild' avança que o jovem técnico não tinha o apoio de alguns pesos-pesados do balneário e fala em seis jogadores que lhe terão 'feito a cama'.Manuel Neuer e Sven Ulreich são os primeiros nomes citados pelo jornal alemão, pois nenhum deles gostou do despedimento do treinador de guarda-redes. Ambos consideraram a decisão incompreensível e ter-se.ão manifestado frontalmente contra Nagelsmann.Além dos guarda-redes, o 'Bild' aponta ainda Serge Gnabry, Leroy Sané, Jamal Musiala e Sadio Mané.Em Espanha a imprensa coloca ainda o nome de João Cancelo. O defesa português chegou ao clube bávaro no mercado de inverno, por empréstimo do Manchester City, não terá gostado de ter sido deixado no banco em algumas partidas...