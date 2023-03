'Bild' revela a discussão que levou à saída de Nagelsmann do Bayern Munique

O 'Bild' escreve que uma acesa discussão de Sadio Mané com Julian Nagelsmann no balneário do Bayern Munique, em frente de toda a equipa, acabou por ser decisiva para o despedimento do treinador.Segundo o jornal alemão, Mané terá apontado o dedo ao técnico depois do jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, com o PSG, por ter jogado apenas 8 minutos.Os restantes jogadores perceberam que Nagelsmann se deixou intimidar pelo tom de voz de Mané, interpretando esse facto como uma perda de autoridade do treinador, sobretudo porque no jogo seguinte, com o Augsburgo, o treinador colocou o senegalês no onze.Nagelsmann foi despedido na semana passada e no mesmo dia o Bayern Munique oficializou a contratação de Thomas Tuchel.