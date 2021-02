Boateng tinha acusado a namorada de 'chantagem' numa entrevista: «Tudo para me destruir»

A relação de Jérôme Boateng e Kasia Lenhardt andou nas páginas dos jornais na Alemanha e acabou de forma pouco cordial, ao fim de 15 meses. Ele disse que foi chantageado; ela garantiu que era tudo mentira e prometeu lutar. A modelo, de 25 anos, acabou por ser encontrada morta num apartamento em Berlim, aparentemente depois de ter cometido suicídio no dia de aniversário do filho.





Numa entrevista ao jornal 'Bild' o futebolista tinha acusado a namorada de o chantagear com uma falsa acusação de violência doméstica, dizendo que ela tinha problemas com o álcool. Boateng admitiu que tinha traído a sua anterior namorada, Rebecca Silvera, com Kasia, mas que a polaca era "controladora"."Ela tornou-se minha namorada depois de eu terminar a relação com a Rebecca e com a minha família. Decidi ficar com ela e tentar fazer com que as coisas funcionassem, tornei a relação pública porque ela pressionou-me para o fazer", explicou o jogador do Bayern Munique."Durante a nossa relação várias vezes ameaçou destruir-me. Ela ameaçou arruinar a minha carreira e até levar-me a perder os meus filhos. Disse que o faria acusando-me de lhe bater; ela sabia que a mãe dos meus filhos acusou-me do mesmo e que temos um processo em tribunal por causa disso. A Kasia contactou a mãe dos meus filhos e disse que a ajudava em tribunal. Tudo para me destruir", garantiu o defesa.Boateng nesta entrevista disse mesmo que a modelo recorria a perfis falsos nas redes sociais para o atacar e "espalhar mentiras". "Espero que ela consiga depressa a ajuda que precisa."Em resposta Kasia garantiu nas redes sociais que tinha sido ela a terminar a relação, devido às "metiras e infedilidade" de Boateng. Apelidou-o de "demónio" e garantiu: "Vou falar, mas primeiro tenho de centrar. Por favor, dêem-me tempo. Vou contra-atacar. Porque nunca fui tão enganada e usada. Dêem-me um momento."