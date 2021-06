Cláusula insólita impede Upamecano de juntar-se ao Bayern no início de julho

Em fevereiro Dayot Upamecano foi oficializado como reforço do Bayern Munique até 2026, mas o defesa-central francês do RB Leipzig só poderá juntar-se aos bávaros a partir de 15 julho e terá de iniciar a pré-época... em Leipzig.





Segundo o 'Bild', o facto de o Bayern ter pago a cláusula de rescisão (42,5 milhões de euros) do jogador de 22 anos acionou automaticamente uma outra cláusula, fazendo com que o contrato de Upamecano com a atual equipa se estenda até 15 de julho. O central vê-se assim impedido de apresentar-se em Munique no dia 1 desse mês, como era inicialmente expectável.O jornal alemão dá ainda conta de que o Bayern até poderá contar com jogador mais cedo, mas para isso vai ter de pagar 200 mil euros ao RB Leipzig, valor corresponde a metade do vencimento mensal acordado entre Upamecano e os bávaros. Mas tudo indica que o eneacampeão da Bundesliga não está disposto a gastar esse dinheiro.De resto, a versão do 'Bild' já foi confirmada pelo diretor desportivo do RB Leipzig. "Certamente faria mais sentido para ambos os clubes se o Dayot Upamecano começasse a a preparar-se no novo clube após as férias de verão. Mas não é isso que está no contrato e por isso esperamos que ele comece a época a treinar connosco", referiu Florian Scholz.