Covid-19: Quatro jogadores do Bayern sem vacina colocados em quarentena

Quatro futebolistas do Bayern Munique que não estão vacinados foram colocados em quarentena, após terem estado em contacto com uma pessoa infetada com o novo coronavírus, que provoca a covid-19, informou este domingo o clube bávaro, em comunicado.

Serge Gnabry, Jamal Musiala, o camaronês Eric Choupo-Moting e o francês Michael Cuisance são os atletas que vão cumprir isolamento, por terem "estado em contacto com um membro da equipa do Bayern que teve um teste positivo para o novo coronavírus", referem os campeões germânicos, no sítio oficial na Internet.

Os quatro jogadores, que estiveram presentes na partida de sexta-feira, diante do Augsburgo, para a Bundesliga, vão falhar os próximos compromissos dos bávaros, a começar já pela visita ao Dinamo Kiev, na terça-feira, a contar para o Grupo E da Liga dos Campeões, do qual também faz parte o Benfica.

Gnabry, Musiala, Choupo-Moting e Cuisance juntam-se a Joshua Kimmich, que está em isolamento desde sexta-feira pela mesma razão, uma vez que também optou por não se vacinar contra o coronavírus SARS-CoV-2.

A incidência de casos de covid-19 na Alemanha registou esta semana um novo máximo em 12 dias consecutivos, numa altura em que o país se prepara para aumentar a pressão sobre os não vacinados.

A covid-19 provocou pelo menos 5.144.573 mortes em todo o mundo, entre mais de 256,54 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.