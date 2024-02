Crise no Bayern ganha expressão e maldição de Kane tem dado que falar

Uma crise que ganha força. O Bayern Munique enfrenta provavelmente o momento mais conturbado dos últimos anos. A derrota frente ao Bochum, no domingo, foi a terceira consecutiva dos bávaros que já estão a 8 pontos do líder Bayer Leverkusen. Para além disso, a equipa pode cair nos ‘oitavos’ da Liga dos Campeões após a derrota (1-0) no terreno da Lazio.

O embate frente ao Leipzig será decisivo para Thomas Tuchel. Apesar de o CEO do clube, Jan-Christian Dreesen, ter descartado a saída do técnico alemão antes do final da época, a imprensa adiantou que os dirigentes já estão a discutir internamente o seu sucessor. Entre os nomes em cima da mesa, destaca-se o de José Mourinho, que se junta a Zinedine Zidane, Xabi Alonso, Antonio Conte ou Hansi Flick.

No meio da instabilidade, Kimmich gerou ainda mais polémica. Após ser substituído no último jogo, o internacional alemão ficou visivelmente zangado com Zsolt Löw, treinador adjunto de Tuchel, e terá mesmo discutido com ele no caminho para os balneário. O treinador do bávaros minimizou o incidente. “Sei o que aconteceu, mas não é para o público. Isto são balneários de futebol, é emocional. Foi um incidente normal depois de uma derrota”, frisou Thomas Tuchel. Mas os rumores à volta do médio não ficam por aqui. A imprensa alemã avança que Kimmich pode abandonar o clube no final da época por se sentir desrespeitado pelo treinador e adianta que a relação que existe entre ambos não é boa.

Maldição de Kane tem dado que falar

Contratado no verão, Harry Kane chegou ao Bayern com o objetivo de ganhar troféus. O inglês tem a mágoa de nunca ter conquistado um título e quando ingressou no clube, acreditava-se que a ‘maldição’ iria acabar. Contudo o calvário repete-se. Desde então, a equipa perdeu a final da Supertaça contra o Leipzig, caiu frente ao Saarbrücken da 3.ª divisão na Taça, na Bundesliga está a 8 pontos do líder e pode ser eliminada da Champions.