Da "piranha gananciosa" às discussões por dinheiro: pai de Alaba ressentido com o Bayern

George Alaba, pai de David Alaba, jogador que terminou contrato com o Bayern Munique e assinou a custo zero com o Real Madrid, negou os rumores de que o jogador austríaco teria exigido um salário astronómico para renovar com o clube alemão. O ex-presidente, Uli Hoeness, chegou a apelidar Pini Zahavi, empresário do defesa, de "piranha gananciosa".





"Custa-lhe despedir-se, sem dúvida nenhuma. Vamos ter sempre saudades deste clube pela forma como fomos tratados. O David queria um novo desafio, mas tenho de admitir que houve coisas que não funcionaram bem", disse o pai do jogador no podcast 'Bayern Insider'Depois, aludiu ao empresário. "Ele não mereceu que o apelidassem de 'piranha gananciosa'. Chegaram a dizer que pedíamos 20 milhões de euros para renovar, depois 19,5... Em que ficamos? E tudo isto para ir à imprensa mais populista possível e apelidar o Pino de 'piranha gananciosa'. Faltaram-me as palavras. Não quero criticar ninguém em concreto, mas não foi correto."Depois, falou das negociações. "Não quero entrar em detalhes, mas os responsáveis sabem o que verdadeiramente aconteceu. Só posso dizer que com o passar do tempo as posturas extremaram-se e que não tivemos nenhuma discussão por causa de dinheiro. Mas no final, não entendi porquê, só se falava de dinheiro. As conversações começaram antes da covid. Senti-me dececionado porque em plena pandemia ela era usada como desculpa, quando houve outra renovação [Neuer e Müller] que decorreu de forma tranquila."George Alaba conta que o jogador teve muitos interessados. "O David teve muitas propostas, entre elas do top-4 de Inglaterra, duas de Itália e três da Alemanha. Toda a gente sabe disto. Mas por amor ao Bayern ficámos."A escolha recaiu sobre o Real Madrid e o pai do jogador acredita que tudo vai correr bem com Ancelotti. "O David é um miúdo que trata toda a gente com carinho e sinceridade. O Carlo é um grande treinador e veremos como as coisas correm. Não posso falar muito, mas estamos muito entusiasmados por esta porta que se abriu ao David."