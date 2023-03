De Ligt e a saída de Nagelsmann: «Segundo a administração, não foi um trabalho tão bem feito»

Matthijs de Ligt, defesa-central do Bayern Munique, lamentou esta quarta-feira a recente saída de Julian Nagelsmann do comando técnico dos bávaros. Em declarações à 'NOS', o internacional holandês agradeceu ao antigo treinador, com quem diz ter aprendido "imenso" e falou ainda sobre a chegada de Thomas Tuchel à equipa.

"Estamos em segundo no campeonato e nos quartos de final da Liga dos Campeões. Aparentemente, segundo a administração do clube, parece que não foi um trabalho tão bem feito. É algo que lamento porque cresci imenso com ele. Mas no futebol tudo muda muito repentinamente. Agora temos um treinador com muita experiência internacional. Vamos ver o que acontece", atirou.