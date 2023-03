Diretor do Bayern sobre Cancelo: «Não tem jogado tanto como imaginava, mas vai ser importante»

Hasan Salihamidzic, diretor desportivo do Bayern Munique, assumiu que João Cancelo não tem tido o tempo de jogo esperado na formação bávara, mas assegurou que o internacional português continuará a ser "muito importante" na manobra da equipa."Sei como ele se sente. O João vai continuar a ser um jogador muito importante para nós. Ultimamente não tem jogado tanto como imaginava, mas comunicamos muito bem. É um jogador espetacular que se tornará importante no futuro", referiu esta quarta-feira, citado pela 'Kicker', depois do jogo dos 'oitavos' da Liga dos Campeões onde o Bayern eliminou o PSG Refira-se que Cancelo chegou ao Bayern no mercado de janeiro e, desde aí, realizou 344 minutos ao longo de sete jogos, contribuíndo com três assistências.