Espanhóis avançam que empresário ofereceu Lewandowski a dois grandes clubes europeus

Robert Lewandowski termina contrato com o Bayern Munique em junho de 2023 e a possibilidade de deixar o clube alemão pode ser uma realidade, visto que até ao momento ainda não há acordo para um possível prolongamento do vínculo.Pini Zahavi, empresário do internacional polaco, já terá começado a trabalhar nisso mesmo. Segundo avança esta sexta-feira o 'Mundo Deportivo' com base numa informação do jornal alemão 'Bild', Zahavi ofereceu o avançado a Barcelona - com quem tem boas relações - e PSG.Refira-se que o jogador, de 33 anos, não está feliz com a forma como tem sido tratado pelo emblema alemão e virá assim com bons olhos uma mudança para outro campeonato. Contudo, há que ter em conta a sua idade, o elevado salário que aufere - na ordem dos 20 milhões de euros brutos por época - e o preço que seria preciso pagar aos bávaros.