Ex-internacional inglês arrasa Harry Kane: «É muito egoísta. Toda a gente se ri dele em Inglaterra...»

Paul Parker, antigo internacional inglês, deixou duras críticas a Harry Kane, avançado que se mudou no último mercado de transferências para o Bayern Munique depois de ter estado a representar o Tottenham durante quase 20 temporadas."Mesmo que não seja um grande fã de Harry Kane temos de respeitar o número de golos que ele marca. É realmente impressionante. O problema é que não é bom tê-lo no clube. A única coisa em que ele está focado é em quebrar o recorde de golos de Lewandowski. É o que lhe interessa e depois quererá logo regressar à Premier League e bater um novo recorde. Ele é muito egoísta. Toda a gente se ri dele em Inglaterra. As pessoas têm falado sobre a sua saída porque ele queria ganhar troféus e não está a ganhar nada", começou por referir em entrevista ao portal 'Wettfreunde'.E acrescentou: "O outro lado da moeda é que o Tottenham está a ir muito bem. Quando ele estava lá disse que eles estariam melhor sem ele. Agora parece que estou certo. Quando Harry Kane está num clube tudo gira em torno dele. Acho que os spurs deveriam estar contentes por ele os ter deixado".Esta temporada, Harry Kane é o melhor marcador da Bundesliga com 22 golos.