Ex-jogador do Bayern garante: «Namoro de Nagelsmann com jornalista do 'Bild' foi um problema»

A namorada de Julian Nagelsmann vai aparentemente deixar o 'Bild' no final do mês, mas o facto de o treinador do Bayern Munique ter um relacionamento próximo com uma jornalista terá contribuído para a decisão dos responsáveis do clube bávaro, que despediram o técnico, de 35 anos.A imprensa fala em "falta de confiança" e o namoro do treinador com Lena Wurzenberger era tema de conversa no balneário. Nagelsmann separou-se da mulher no último verão e assumiu uma relação com a jornalista, que deixou de acompanhar os assuntos do Bayern Munique no jornal.Markus Babbel, antigo jogador alemão do Bayern Munique e do Liverpool, de 50 anos, contou ao jornal 'Blick' que o relacionamento de Nagelsmann com Wurzenberger foi um problema. "Sei que a relação dele com uma jornalista do 'Bild' era um grande tema no balneário. Não caiu bem. A namorada dele foi um grande problema para o Bayern."E acrescentou: "Há uma falta de confiança porque alguns jogadores deixaram de se sentir à vontade para falar com ele sobre determinados assuntos, por receio que tudo acabasse por aparecer nas páginas do jornal."