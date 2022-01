Fenómeno aos 32: Os segredos da dieta de Thomas Müller revelados por jornal alemão

Thomas Müller é um fenómeno dentro e fora dos relvados. Aos 32 anos, o experiente avançado do Bayern Munique, uma das principais figuras da equipa germânica, continua a mostrar que está fisicamente apto para continuar ao mais alto nível do desporto de competição - não tivesse o internacional alemão estabelecido em 33 o seu recorde de golos e assistências combinados na última temporada na Bundesliga (11 golos e 22 assistências).

Esta temporada, arrancou a todo o vapor - soma oito golos e 15 assistências em 26 jogos realizados - e tudo se deve aos hábitos alimentares saudáveis que o avançado alemão foi adquirindo ao longo dos anos, finalmente aprimorados na última temporada.

"Basicamente, trata-se de fazer refeições ricas em hidratos de carbono nos dois dias antes de um jogo. Beber apenas o suficiente. Um dia antes de um jogo, tento usar ingredientes que estão inseridos na minha dieta: nada muito quente, nem nada muito ácido, com o objetivo de não ter quaisquer problemas no estômago na véspera", assumiu Thomas Müller, em declarações citadas numa reportagem especial do jornal alemão 'Bild'

Müller assume não ter receio de experimentar coisas novas na sua alimentação, desde que seguindo sempre alguns princípios básicos dos quais não abdica. "Para mim, [nada melhor do que] refeições equilibradas: uma vasta qualidade de vegetais, frutas, peixe, carne, vegetariano... - o prato deve ter muita cor. Eu quero saborear a comida mas, ao mesmo tempo, abastecer o meu corpo com os melhores nutrientes possíveis. Quem me conhece sabe que tudo, desde óleo de linhaça até uma bola de carne, está disponível para mim. Tudo depende da mistura que fazemos", concluiu.



Thomas Müller estreou-se no Bayern Munique na temporada 2008/09, sob a batuta de Jurgen Klinsmann. Nesse ano, realizou apenas cinco jogos, tendo marcado um golo. Na época seguinte, em 2009/10, disputou 52 partidas, marcou 19 golos e somou quatro assistências. Desde então, nunca esteve abaixo dos 40 jogos por temporada (o número mínimo são 42 encontros).