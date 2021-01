Flick: «Fico irritado quando há críticas aos meus jogadores, especialmente ao Tiago Dantas»

Hansi Flick desmentiu esta terça-feira, na antevisão ao encontro com o Kiel, para a Taça da Alemanha, a notícia avançada durante a segunda-feira pela imprensa desportiva alemã, que afirmava que o Bayern Munique não ia acionar a cláusula de compra de Tiago Dantas.





"Têm dito que eu e o Brazzo (Hasan Salihamidzic, diretor desportivo do Bayern Munique) temos ideias diferentes - e isso não é verdade. Nós decidimos em conjunto. Fico irritado quando há críticas aos meus jogadores, especialmente ao [Tiago] Dantas!", começou por dizer o técnico dos bávaros, em declarações citadas pelo 'Bild'.

"Desde que eu aqui estou [no comando da equipa principal], o Bayern Munique nunca teve tantos jogadores da formação entre os profissionais. Este também é um prémio para a formação do clube. Tem sido feito um trabalho muito bom. Os mais jovens e os novos jogadores têm de ter tempo para chegar até aqui. Sou eu quem toma as decisões e defendê-las sem qualquer dúvidas", finalizou.