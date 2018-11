Football Leaks: Bayern Munique lidera 'revolução'

O 'Football Leaks', através do jornal alemão 'Der Spiegel', divulgou esta sexta-feira novos documentos sobre o gigante alemão Bayern Munique, no qual é relevada a tentativa de 'abandono' da UEFA por parte da formação liderada por Karl-Heinz Rummenigge.Em 2016, os bávaros aconselharam-se juridicamente sobre a possibilidade de impedir a convocatória dos seus jogadores para a seleção alemã, assim como as responsabilidades legais da federação nacional germânica e associações internacionais de responsabilizar o clube pelo abandono das suas competições.Micheal Gerlinger, diretor jurídico do Bayern Munique, manteve reuniões com a Cleary Gottlieb, empresa de advogados sediada em Nova Iorque mas com escritórios espalhados pela Europa, em 2016, no qual foram debatidas as consequências legais desta retirada dos alemães da UEFA, que mantinham reuniões com seis outros emblemas do topo do Velho Continente para lançar a futura Super League.A UEFA, face ao rumo dos acontecimentos, só conseguiu evitar o cenário de rutura com promessas de maior distribuição de dinheiro nas competições europeias e mais poder para os clubes dissidentes, a ter início em 2018/19.