Hacker brasileiro invade site do Bayern Munique e ainda recebe camisola de Müller

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GHOST (@ghost.hcking)

O brasileiro Daniel Martins, pirata informático conhecido por 'Ghost', entrou no site do Bayern Munique e encontrou uma falha de segurança que podia comprometer dados dos utilizadores, como nomes e informação financeira.Adepto do clube alemão, o 'hacker ético' informou o Bayern do problema e recebeu uma nota de agradecimento, bem como uma camisola autografada pelo avançado Thomas Müller."Por ser uma equipa que admiro muito, e por fazer o que faço, resolvi explorar o site para de alguma forma ajudar a equipa. Explorei e encontrei uma vulnerabilidade do tipo 'information disclosure', uma espécie de fuga de informação por causa de uma configuração mal feita. Basicamente acontece quando um site revela involuntariamente informações confidenciais dos seus utilizadores. Dependendo do contexto, os sites podem deixar todo o tipo de informação à mercê de um potencial invasor", explicou o hacker, em declarações ao 'Globo Esporte'."Assim que encontrei a falha, ainda de madrugada, fiz um relatório e enviei-lhes. Demoraram um pouco a corrigir e nem me responderam logo no início. Mas um jornalista da Globo ajudou-me a entrar em contacto com eles. Com sucesso. Eles corrigiram e, como forma de agradecimento, mandaram-me uma camisola autografada pelo maior ídolo do clube, o Thomas Müller", concluiu.