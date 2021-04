Hansi Flick de 'malas aviadas' no Bayern Munique e alemães já apontam sucessor

Hans-Dieter Flick estará de saída do Bayern Munique no final do ano - poderá mesmo suceder a Joachim Löw na seleção alemã - e os dirigentes do emblema bávaro já apontam baterias ao sucessor do técnico.





Segundo a 'Sport Mediaset', Massimiliano Allegri é, até ao momento, o mais bem 'cotado' para ocupar o lugar no banco do Bayern - que foi ontem eliminado da Liga dos Campeões aos pés do PSG - devido à sua "experiência, versatilidade, pragmatismo e, sobretudo, ADN vencedor", como avançam.Recorde-se que o treinador italiano não treinou mais nenhum emblema depois de ter deixado a Juventus no verão em 2019.