Hansi Flick: «Regresso ao Bayern? Não está fora de hipóteses»

O Bayern Munique coroou ontem o seu nono título consecutivo na Liga alemã com uma goleada no triunfo diante do Borussia Moenchengladbach (6-0), num jogo com um hat-trick de Lewandowski. Antes de pisar o relvado da Allianz Arena, em Munique, o Bayern já tinha o título garantido, graças ao triunfo um pouco antes do Borussia Dortmund diante do Leipzig, que deixava estes com a impossibilidade de alcançarem os bávaros.





Na hora de deixar Munique rumo à seleção alemã, o treinador Hansi Flick leva sete troféus na bagagem. "Estes dois anos foram muito valiosos. Regresso? Não está fora de hipóteses. O Bayern é o meu clube", vincou o técnico que será substituído por Nagelsmann.