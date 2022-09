Herbert Hainer: «Todos ficaram a ganhar com a saída de Lewandowski»

Herbert Hainer, presidente do Bayern Munique, perspetivou o regresso de Robert Lewandowski à Allianz Arena, marcado para esta terça-feira no jogo entre os bávaros e o Barcelona."Espero, e esse é o meu desejo, que as pessoas sejam simpáticas com Robert [Lewandowski] e que seja recebido de forma amigável, porque jogou oito anos connosco, marcou muitos golos e decidiu muitos jogos. Ganhámos todos os grandes títulos e no final todos conseguiram o que queriam: Robert pode ir para o Barcelona, o Barcelona está feliz por tê-lo e nós temos dinheiro para investir no nosso futuro. Todos devem sentir-se bem e espero que os nossos adeptos o recebam bem", frisou o dirigente máximo do clube alemão em entrevista ao 'Sport'.Já sobre os mais recentes resultados entre as duas equipas, onde o domínio tem sido claramente dos germânicos, Hainer preferiu não fazer comparações. "Penso que não vai se repetir [a goleada de 8-2]. Naquela época, em 2020, enfrentámos o Barcelona num bom momento e estávamos numa forma cativante, tudo nos estava a correr bem. Mas o Barcelona está muito mais forte este ano. Laporta é o presidente certo para colocar o clube onde deve estar. Claro que espero uma vitória, mas também um jogo muito renhido", frisou.Questionado sobre os candidatos a vencer esta edição da Liga dos Campeões, Hainer não hesitou: "Temos sempre de contar com o Real Madrid e depois os suspeitos habituais: Manchester City, Liverpool, PSG e... Bayern Munique. Para além disso, o Barcelona voltou a formar uma equipa interessante. Temos de estar sempre de olho neles."