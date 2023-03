Ingleses dizem que Tuchel quer adjunto de Roberto Martínez no Bayern Munique

O jornal inglês 'Evening Standard' avança este sábado que Thomas Tuchel quer contar com Anthony Barry na sua equipa técnica no Bayern Munique.Barry, de 35 anos, trabalha no Chelsea ao mesmo tempo que integra a equipa técnica Roberto Martínez, o selecionador de Portugal, e impressionou Tuchel no tempo em que o treinador alemão liderou os blues.O técnico chegou ao Chelsea pela mão de Frank Lampard, no verão de 2020, depois de se terem conhecido durante o curso de treinadores. Lampard saiu, mas Barry ficou, onde integrou, depois, a equipa de Tuchel e agora a de Graham Potter.Trabalhou com a seleção da Irlanda do Norte, antes de aceitar o convite de Roberto Martínez para ser seu adjunto na equipa da Bélgica, entre fevereiro e dezembro do ano passado.