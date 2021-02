Jérôme Boateng dispensado do Mundial de Clubes após morte da namorada

Jérôme Boateng não vai participar no Mundial de Clubes entre o Bayern de Munique e o Tigres, marcada para domingo. O jogador foi dispensado pelo clube alemão depois de ser conhecido que a namorada - com quem trocara acusações ao ponto de anunciarem o fim da relação há uma semana - ter sido encontrado morta.





Hans-Dieter Flick anunciou em conferência de imprensa que o defesa vai regressar a Munique "por motivos pessoais".Kasia Lenhardt foi encontrada pela polícia e a sua morte não está a ser considerada suspeita. A manequim saltou para a ribalta depois de ter participado na versão alemã do programa 'America's Next Top Model', em 2012, bem como por ser a namorada de Boateng.A relação durou 15 meses e terminou no passado dia 2 de fevereiro, depois de uma troca de acusações que envolvia chantagem e infidelidade.