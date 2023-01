João Cancelo explica mudança para o Bayern Munique: «Não teve nada a ver com o Guardiola»

João Cancelo foi esta terça-feira apresentado no Bayern Munique. O internacional português chega à Bundesliga emprestado pelo Manchester City até ao final da época, com opção de compra por 70 milhões de euros."Estou contente estar aqui, estou desejoso por começar a treinar com os meus novos colegas. É um clube que sempre apreciei, quando manifestaram interesse em mim senti o desejo de vir para cá e estou desejoso por começar o trabalho.""Exatamente por isso decidi esta mudança, pelos poucos minutos que tive nas últimas semanas. Não tem nada a ver com o Pep [Guardiola], mas sim porque decidi partir para uma nova aventura. Estou feliz aqui, é clube grande, com muita história.""Por acaso não falei. Não é preciso, como adepto de futebol sei que o Bayern é um clube muito grande, onde espero poder mostrar o meu futebol e ajudar a equipa a concretizar os objetivos para esta temporada.""Nestes 5 meses quero ter a cabeça limpa, expressar o meu futebol e ajudar a equipa. Não é um tom de despeddida, o meu contrato é de empréstimo, para já. O City deu-me muito e eu quis dar aos adeptos o carinho e o respeito que sempre mostraram ter por mim. Sinto que fui um profissional de elite enquanto lá estive, fiz tudo o que pude, o que foi melhor para mim e para o clube. Só desejo o melhor ao Manchester City agora e no futuro, mas estou focado no Bayern. Vou dar tudo de mim neste 5 meses para concretizarmos os objetivos coletivos.""Não falei com o mister sobre uma possível transferência para o Bayern porque isto aconteceu tudo muito de repente. Houve um proposta e aceitei. Sim, estou pronto para jogar, estou desejoso, ansioso por jogar com esta camisola.""Obviamente tínhamos três opções válidas no nosso plantel, mas temos um jogador lesionado, e a verdade é que fazia todo o sentido ir buscar um jogador que não faz apenas a posição de lateral direito mas que tem flexibilidade para desempenhar outros papeis, com experiência ao mais alto nível. O João pode jogar em qualquer equipa do Mundo e quando esta oportunidade apareceu, fizemos o possível para concretizar este negócio."