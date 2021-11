E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Eric Maxim Choupo-Moting ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. — FC Bayern München (@FCBayern) November 24, 2021

O Bayern Munique anunciou esta quarta-feira que Eric Maxim Choupo-Moting testou positivo à covid-19.O avançado camaronês, de 32 anos, estava em quarentena juntamente com Gnabry, Musiala e Cuisance, depois de todos terem contactado com um membro da equipa bávara que tinha contraído a doença. Nenhum dos jogadores está vacinado.O jornal 'Bild' já tinha avançado que o clube pode avançar com cortes salariais relativamente aos futebolistas que recusem vacinar-se.