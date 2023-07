Ainda não chegou e já arranjou confusão: oferta de contrato a Kyle Walker gera discórdia no Bayern

Numa altura em que ainda não assinou pelo Bayern Munique, apesar de um acordo entre os bávaros e o Manchester City estar cada vez mais próximo, Kyle Walker já começou a causar alguns problemas no balneário do clube alemão, tudo por causa... da duração do contrato.Segundo o 'Bild', o facto de ter sido oferecido ao lateral inglês um contrato de duas temporadas (e mais uma de opção) não foi do agrado de jogadores como Manuel Neuer ou Thomas Müller, uma vez que os germânicos sempre tiveram o hábito de oferecer vínculos de apenas uma época a jogadores com mais de 30 anos.O jornal alemão dá conta que, aquando da renovação do guarda-redes e do médio, ambos quiseram um contrato de mais de uma temporada, mas o Bayern mostrou-se, à data, intransigente. Walker, de 33 anos, pode ser uma exceção e é caso para dizer que os seus futuros companheiros começam logo... com uma má impressão.