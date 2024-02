José Mourinho está a aprender alemão e pisca o olho ao Bayern Munique

Depois de ter trabalhado em Inglaterra, Espanha e Itália, uma das poucas coisas que José Mourinho ainda não tem no currículo é um cargo ocupado numa equipa alemã, algo que, segundo o 'Bild', não está totalmente descartado. É que de acordo com aquela fonte, o treinador português está a aprender alemão e vê com bons olhos uma eventual proposta para dirigir o Bayern Munique, posto que, em tempos, já foi do seu interesse.O diário germânico refere que o momento do emblema bávaro, principalmente depois da derrota de ontem frente ao Bayer Leverkusen (3-0) , tem originado algumas críticas à equipa e a Thomas Tuchel, que nesta altura vê o principal adversário na luta pelo título com uma vantagem de cinco pontos (55 contra 50).José Mourinho, recorde-se, foi demitido pela Roma no mês passado . De Rossi substitui-o no comando técnico dos giallorossi.